مايك دين: لا أبالي بالنقد السلبي وهذه مباراتي التاريخية

هكذا تحدث المدرب المخضرم قبل إنجازه الكبير

أصر الحكم الإنجليزي المخضرم مايك دين، على أنه لا يهتم بالنقد السلبي أو الدعاية السلبية ضده، وذلك قبل أن يُدير مباراته رقم 500 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمارس دين /50عامًا/ مهمة التحكيم منذ عام 2000، وإلى الآن يقوم بعمله بلا عقد أو مشاكل، وذلك لاعتقاده بأنه يحظى باحترام اللاعبين والفرق كونه ليس حكمًا "آليًا" –بحسب تعبيره-.

وقبل إنجاز الوصول لـ500 مباراة في البريميرليج بين آرسنال وشيفيلد يونايتد، قال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية "بالنسبة لي. اللاعبون يستجيبون للطريقة التي أعمل بها منذ سنوات ويقبلون كذلك أسلوبي وشخصيتي. وأنا لم أكن أبدًا حكمًا آليًا".

وتابع "أحاول أن أكون ودودًا وأشرح قراراتي لفترة وجيزة مع اللاعبين إذا طلبوا مني ذلك، وأعتقد أن التواصل معهم جيد حقًا، وليس لدي مشكلة مع الدعاية السيئة الغريبة التي أتعامل معها على أنها جزء من اللعبة".

وأكمل حديثه"أتحدث مع عدد قليل من الحكام بعد كل مباراة وأنا في طريقي إلى المنزل، ولا أكون قلقًا بشأن القرارات سواء كانت جيدة أو لا، كل ما في الأمر أنني أتخذ القرار بأفضل طريقة ممكنة".

وبخصوص إنجاز الـ500 مباراة، قال "عندما بدأت عملي في البريميرليج عام 2000، لم يكن لدي هدف محدد بشأن المباريات التي أريد تحكيمها، فقد كان سن التقاعد بالنسبة للحكام 48 عامًا، لكن اليوم من حسن الحظ لم يعد هناك سن لتقاعد الحكم، وحتما مباراة نهاية هذا الأسبوع ستكون خاصة بالنسبة لي".

وفي ختام حديثه، أشار إلى أن مباراة مانشستر سيتي ضد كوينز بارك رينجرز في ختام موسم 2011-2012، هي التي ستبقى في ذاكرته لسنوات، وعنها قال "نحن كطاقم تحكيم لم نكن نعرف ما يحدث في الملاعب الأخرى، لكن كان من السهل أن تشعر أن سيتي بحاجة للفوز، وبعد هدف أجويرو وضح كل شيء".