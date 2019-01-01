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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

مايكون جاهز لقيادة دفاع النصر أمام الوحدة

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كان قد غاب عن التواجد في تدريبات ومباريات العالمي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

شهدت تدريبات نادي النصر السعودي عودة اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا، للمشاركة في تدريبات الفريق من جديد.

مايكون كان قد غاب عن التواجد في تدريبات ومباريات العالمي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وغاب عن الفريق سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ويستعد نادي النصر لمواجهة الوحدة في مباراة صعبة على الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الجهاز الطبي للنصر جاهزية اللاعب من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الفيحاء، وأبعدته خلال الفترة الماضية.

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يُذكر أن روي فيتوريا، مدرب الفريق، قد رفض منح لاعبي النصر راحة سلبية عقب مباراة الفريق أمام نادي ذوب آهن الإيراني.

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