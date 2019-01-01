مايكون جاهز لقيادة دفاع النصر أمام الوحدة

كان قد غاب عن التواجد في تدريبات ومباريات العالمي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً

فيسبوك تويتر ماجد جزر

شهدت تدريبات نادي النصر السعودي عودة اللاعب البرازيلي مايكون بيريرا، للمشاركة في تدريبات الفريق من جديد.

مايكون كان قد غاب عن التواجد في تدريبات ومباريات العالمي بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخراً، وغاب عن الفريق سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

ويستعد نادي النصر لمواجهة الوحدة في مباراة صعبة على الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

🇸🇦نتائج أنديتنا بالجولة الثانية من #دوري_أبطال_آسيا



✅ #الهلال 3 🆚 الدحيل 1 🇶🇦

❌ #الاتحاد 1 🆚 الوحدة 4 🇦🇪

❌ #النصر 2 🆚 ذوب اهن 3 🇮🇷

❌ #الأهلي 0 🆚 باختكور 1 🇺🇿#الهلال هو الوحيد الذي حقق الفوز في هذه الجولة

القادم أفضل لكل الأندية بإذن الله#آسيا_مع_جول



(📸:@Alhilal_FC) pic.twitter.com/b5iER1tIWt — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 12, 2019

وأكد الجهاز الطبي للنصر جاهزية اللاعب من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة الفيحاء، وأبعدته خلال الفترة الماضية.

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يُذكر أن روي فيتوريا، مدرب الفريق، قد رفض منح لاعبي النصر راحة سلبية عقب مباراة الفريق أمام نادي ذوب آهن الإيراني.