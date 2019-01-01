ماني يسعى لاستغلال أروع فتراته مع ليفربول من أجل مطاردة حلم دوري الأبطال

ماني يعترف أنه يمر بفترة رائعة مع ليفربول وأنه يسعى لاستغلالها من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

اعترف النجم الدولي السنغالي ساديو ماني أنه يعيش فترة رائعة في الوقت الحالي مع ليفربول تعد هي الأفضل له منذ انضمامه للريدز.

ويستضيف ليفربول غدًا الثلاثاء غريمه بورتو البرتغالي، في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويبدو ليفربول المرشح الأوفر حظًا للفوز في المباراة، ولكن في نفس الوقت لا يمكن الاستهانة بأي خصم وصل لهذا الدور الذي لم تصله أندية كبايرن ميونيخ وريال مدريد.

وبخصوص ذلك، قال النجم الدولي السنغالي ساديو ماني جناح ليفربول إنه يعيش فترة من أفضل فتراته مع الفريق.

وقال ماني أيضًا إنه يسعى لاستغلال هذه الفترة من أجل التقدم أكثر في دوري أبطال أوروبا طمعًا في رفع ذات الأذنين بنهاية الموسم.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "لقد حققنا نتائج جيدة في البريميرليج خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا نسير بخطى ثابتة على مستوى دوري أبطال أوروبا"

وتابع: "أشعر أنني في أفضل حالاتي، وأود استثمار ذلك في مساعدة الفريق، نحن ننافس على الدوري ودوري الأبطال وهذا يتطلب المزيد من الجهد.

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يذكر أن ليفربول قد تأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد إقصائه لبايرن ميونيخ من دور الستة عشر، بينما وصل بورتو لهذا الدور بتخطيه لروما الإيطالي.