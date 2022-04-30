"ماني الأقرب للكرة الذهبية وصلاح هو أقوى منافسيه"

يعتقد بيتر كراوتش مهاجم ليفربول السابق، أن ساديو ماني قد يكون هو الفائز القادم بجائزة الكرة الذهبية بالمنافسة مع محمد صلاح.

ويقضي ماني صاحب الـ30 سنة موسمًا رائعًا مع الريدز، بعد مساعدته للسنغال على الفوز بكأس أفريقيا بعد الفوز على مصر في النهائي.

وقام بعدها بقيادة بلاده إلى التأهل لكأس العالم بعد الفوز على الفراعنة أيضًا، ثم حقق كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين مع ليفربول.

وأما مع الريدز فقد سجل حتى الآن 20 هدفًا وصنع 3 بقميص الفريق، ووفقًا لكراوتش فهو من أهم المرشحين للكرة الذهبية.

وقال كراوتش في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية:"ماني يعتبر من أبرز المرشحين، لقد فاز بكأس أفريقيا ولو حصل على دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وأكمل ليفربول الرباعية فمن شبه المؤكد أن الجائزة ستكون من نصيب أحد اللاعبين بالفريق".

وأضاف:"بالنسبة لي ماني ومحمد صلاح هما الأفضل في ليفربول حاليًا لذلك يعتبران من أقوى المرشحين".

Joel Matip on Sadio Mane:



“I still don’t know how he did it but it’s just an amazing pass. Nearly impossible to defend; you cannot really think of this ball. It just showed his quality one time more.” #awlive [lfc]pic.twitter.com/2fx0NTKVxB — Anfield Watch (@AnfieldWatch) April 23, 2022

ويتفق بذلك كراوتش مع ما قاله يورجن كلوب مدرب ليفربول مؤخرًا، عندما تحدث عن حظوظ اللاعب بالحصول على الجائزة.

وقال الألماني:"إذا لم تكن ميسي أو رونالدو، عليك أن تفوز على الأرجح بدوري أبطال أوروبا، وهو ما لم نفعله بعد، لذا امنحنا بضعة أسابيع أخرى، ثم نرى إلى أين سنذهب هذا الموسم".

جدير بالذكر أن ليفربول ينافس مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي، ويلعب ضد فياريال في إياب نصف نهائي الأبطال يوم الثلاثاء المقبل، كما بيلتقي تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في شهر مايو القادم.

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