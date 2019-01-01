مانويل جوزيه يُساند الأهلي قبل مواجهة شبيبة الساورة

المدرب الأسطوري في النادي المصري يتواجد في التدريب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حرص مانويل جوزيه المدرب السابق للأهلي المصري على التواجد في تدريب الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش في مقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري في مباراة مصيرية تحسم تأهله لدوري أبطال أفريقيا، إذ يتواجد الفريق في المركز الثاني حاليًا في مجموعته برصيد 7 نقاط ويليه فيتا كلوب بنفس الرصيد ثم سيمبا التنزاني بـ6 نقاط، فيما يتصدر الساورة المجموعة بـ8 نقاط.

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وتواجد جوزيه في التدريب الصباحي الذي حضره كذلك رئيس النادي "محمود الخطيب" للرفع من الحالة المعنوية للاعبين وشد أزرهم قبل المباراة المرتقبة مساء السبت على ملعب الجيش في برج العرب.

وقام المدير الفني للفريق "مارتن لاسارتي" بمداعبة جوزيه بالمسح على ملابسه لأخد "البركة" منه، إذ يُدرك المدرب الأوروجواياني تمامًا مكانة نظيره البرتغالي في الأهلي والإنجازات الكثيرة التي حققها مع الفريق وأبرزها الفوز بدوري أبطال أفريقيا 4 مرات.