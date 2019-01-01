الخطيب يحضر تدريب الأهلي ويطمئن على وليد سليمان

مباراة حاسمة بانتظار الأهلي المصري في أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خاض الأهلي المصري تدريبه الصباحي اليوم الأربعاء بقيادة المدير الفني مارتن لاسارتي في إطار استعداداته الجدية لمواجهة شبيبة الساورة الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا.

وشهد التدريب تواجد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارى النادي، إذ تبادل التحية والحديث مع اللاعبين وحرص على الاطمئنان بنفسه على حالتهم الصحية والبدنية والشد من معنوياتهم قبل المباراة المرتقبة.

واطمأن "بيبو" بشكل خاص على وليد سليمان الغائب عن الفريق منذ يناير الماضي للإصابة، إذ خاض معه حديثًا خاصًا مطولًا.

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ويخوض الأهلي في السادسة بتوقيت مصر من مساء السبت مباراة مصيرية أمام شبيبة الساورة الجزائري على ملعب الجيش في برج العرب، إذ يحتاج بطل القرن في القارة السمراء للفوز ليضمن تأهله رسميًا لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق قد تعرض لخسارة صادمة أمام فيتا كلوب بهدف دون رد في الجولة السابقة مما جعله يتراجع للمركز الثاني في المجموعة بفارق نقطة عن الفريق الجزائري في الصدارة.