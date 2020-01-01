مانولاس يحلم بتكرار هدف ريمونتادا روما التاريخي في برشلونة!

أعرف كيف يمكنني إقصاء برشلونة..

يأمل كوستاس مانولاس، لاعب نابولي، في أن يتمكن من تكرار هدفه بقميص روما في شباك برشلونة عندما يلتقي فريقه الحالي مع البرسا في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكان مانولاس جزءًا من روما الذي تمكن من العودة من هزيمة برباعية لهدف على يد برشلونة في كامب نو لفوز كبير في ملعب الأولمبيكو بثلاثية نظيفة في ريمونتادا بربع نهائي الأبطال قبل موسمين.

الدولي اليوناني سجل الهدف الثالث في آخر عشر دقائق من رأسية لا تنسى، وهذا الهدف كان سببًا في عبور النادي الإيطالي بوابة كتيبة إرنستو فالفيردي آنذاك في مفاجأة أذهلت الجميع.

المزيد من الفرق

الآن نابولي يحتاج إلى الفوز بأي نتيجة لبلوغ ربع النهائي بعدما انتهت مباراة الذهاب أمام العملاق الكتالوني في إيطاليا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

مانولاس بدوره استرجع ذكرياته مع مباراة الريمونتادا وقال "نتيجة 4-1 في الذهاب كانت مضللة كثيرًا، لكننا عدنا وسيطرنا في الإياب. شعرت بعاطفة مجنونة لا تصدق مع هدفي".

كما أضاف "لعب روما 90 دقيقة استثنائية على كافة الأصعدة وكان هدفي هو مكافأة لنا جميعًا على عملنا، جميعنا دفعنا الكرة إلى الشباك وقتها".

وتابع متحدثًا عن مباراته مع نابولي أمام البرسا "في لقاء أخير لي مع توتي حثني على تكرار هدفي مرة أخرى، قال لي افعلها مجددًا!".

وأتم "ملعب كامب نو ملعب كبير ومهيب وسيكون خاليًا من الجماهير للمرة الأولى، سيتعين علينا التعامل بسرعة وأن نتبع أوامر جاتوسو ونهدأ، الجانب العقلي سيلعب دورًا حاسمًا، لقد لعبت مع روما في كامب نو وأعرفه جيدًا".

الجدير بالذكر أن نابولي قد عاش موسمًا متذبذبًا للغاية، حيث عانى في البداية مع كارلو أنشيلوتي إلى أن تمت إقالته وتعيين جينارو جاتوسو، الذي حقق لقب الكأس ولكنه أنهى الدوري في المركز السابع.