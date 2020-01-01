تحذير إلى نابولي.. ميسي يخوض دوره المفضل في دوري أبطال أوروبا

الأرقام تؤكد ذلك..

يستعد ليونيل ميسي لقيادة فريقه برشلونة في مباراة نابولي بإياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا ، وتؤكد الأرقام أن مهمة كتيبة جينارو جاتوسو تبدو صعبة في الدور المفضل للبرغوث الأرجنتيني.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في ملعب سان باولو بإيطاليا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليحتاج نابولي إلى الانتصار بأي نتيجة في كامب نو للتأهل، بينما يضمن التعادل السلبي التأهل للبرسا.

دور الـ16 يُعد الدور الأكثر الذي سجل فيه ميسي أهدافًا على صعيد دوري الأبطال، حيث سجل 19 هدفًا في 14 مباراة خاضها فيه بمتوسط 1.35 هدفًا في المباراة الواحدة منذ موسم 2005-2006.

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كما تؤكد الإحصائيات أن ميسي في كامب نو دائم التسجيل، فقد لعب 66 مباراة سجل فيها 67 هدفًا بمتوسط 1.01 هدفًا في المباراة الواحدة، مع فوزه بـ50 مباراة لتكون نسبة فوزه 75.5% مقابل 3% فقط هزائم.

إجمالي أهداف ميسي في دوري الأبطال 114 هدفًا في 141 مباراة، وتعد مباراة الإياب بالدور نصف النهائي هي الوحيدة التي لم يُسجل فيها الليو على الإطلاق، حيث خاض 7 مباريات عجز خلاها عن هز الشباك.

أخيرًا، فمشاركة الثنائي لويس سواريز وأنطوان جريزمان في المباراة من شأنه أن يُزيد من فعالية ميسي كثيرًا، وليس أدل على ذلك من أن الأرجنتيني مع الفرنسي تحديدًا هذا الموسم بينهما ست تمريرات حاسمة.

الجدير بالذكر أن ميسي في دوري الأبطال هذا الموسم سجل هدفين فقط مع صناعته لثلاثة آخرين، فيما حقق لقب هداف الدوري الإسباني برصيد 25 هدفًا مع 22 تمريرة حاسمة.