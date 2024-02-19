مانشيني قد يسجن ياسر القحطاني! .. مفاجأة كبرى بعد إهانات نجم الهلال السابق لمدرب السعودية

تحذيرات قوية من المساس بروبرتو مانشيني!

يبدو أن الأمر لن يتوقف عند العقوبات التي تسبب بها الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، على عدد من لاعبيه بتهمة "التمرد"، وقد يصل الأمر لما هو أبعد من ذلك..

مانشيو تسبب في غرامات على الثنائي سلمان الفرج وسلطان الغنام، بينما تم إيقاف نواف العقيدي (5 أشهر) ومحمد مران وخالد الغنام (شهر واحد لكل منهما)، بجانب الغرامات، بعدما تمت إدانتهم بتهمة رفض الانضمام لمعسكرات الأخضر قبل كأس آسيا قطر 2023.

وأول أمس الأحد، تسبب الإيطالي في غرامة جديدة على لاعب سابق قدرها 300 ألف ريال، بداعي توجيه عبارات مسيئة له، زعم الكثيرون أنه ياسر القحطاني؛ نجم السعودية والهلال الأسبق، بحكم أنه وجه "إهانات" قوية لمدرب الأخضر ووصفه بـ"الجبان" و"غير المحترم" و"المريض نفسيًا"، بعد اتهاماته للسداسي بالتمرد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا الصدد، خرج المحامي يعقوب المطير عبر برنامج "الراصد" محذرًا من يوجهون هذه الانتقادات القوية لمانشيني أو أي شخص بشكل عام، مؤكدًا أن الغرامة 300 ألف ريال سعودي هي أقل عقوبة من ناحية الحق العام.

لكنه أوضح أنه حال اتجه صاحب الحق للبحث عن حقه الخاص أمام المحاكم الجزائية، فالعقوبة وقتها قد تصل لخمس سنوات سجن، مع غرامة 500 ألف ريال سعودي.