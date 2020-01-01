مانشستر يونايتد يُعيد موهبته من الإعارة تمهيدًا لرحيل يونج

هل حقًا سيرحل؟

أعلن مانشستر يونايتد عن إعادة لاعبه كاميرون بورثويك جاكسون إلى الأولد ترافورد من إعارته الحالية لفريق ترانميري روفرز.

جاكسون هو أحد المواهب المفرزة من أكاديمية المانيو في السنوات الأخيرة، ويلعب في مركز الظهير الأيسر وكذلك قلب الدفاع.

إعادة صاحب الـ 22 عامًا إلى كتيبة أولي جونار سولشاير قد تأتي نتيجة الرحيل المتوقع لأشلي يونج إلى صفوف الإنتر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان النيراتزوري قد قدّم عرضًا إلى اليونايتد للظفر بيونج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وقد قدّمت الإدارة الإنجليزية بدورها عرضًا للاعب للبقاء ولكنه رفض بحسب البي بي سي.

رغم محاولات يونايتد - يونج يقترب خطوة جديدة من إنتر

رحيل يونج المفاجئ سيتسبب في فراغ نسبي بمركز الظهير، مما اضطر إدارة اليونايتد لإعادة جاكسون ليكون حلًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

في الوقت نفسه فإن إجادة جاكسون للعب في مركز قلب الدفاع مفيدة للغاية بعد تأكد غياب هاري ماجواير لمدة طويلة ليبقى الثنائي فيل جونز وفيكتور ليندلوف هما المتاحان فقط أمام سولشاير.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبفارق 5 نقاط فقط على المربع الذهبي.