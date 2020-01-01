مانشستر يونايتد يقاوم محاولات إنتر بعرض جديد ليونج

هل يوافق المدافع المخضرم على البقاء مع النادي الإنجليزي؟

تقدم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعرض للاعبه أشلي يونج، من أجل البقاء بصفوف الفريق لفترة أطول ورفض الانضمام لصفوف نظيره الإيطالي إنتر.

يونج ينتهي عقده مع الشياطين الحمر الصيف القادم، مما دفع إنتر للتحرك لضم اللاعب في يناير، لعدم تجديده مع يونايتد حتى الآن.

ويأتي ذلك لإعجاب المدرب أنطونيو كونتي بالمدافع صاحب الـ34 سنة، حيث تابعه عن قرب خلال فترة عمله مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت رفض يونايتد التخلي عن يونج، واستعداده للتجديد له لمدة موسم إضافي لضمان استمراره مع الفريق.

وهو ما يمثل ضربة قوية لكونتي، الذي كان يريد الاستفادة من قدرة يونج على اللعب بمركزي الظهير الأيمن والأيسر، باعتباره أحد الخيارات غير المكلفة من الناحية المالية.

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جيانلوكا دي مارزيو" ذكر أن اللاعب رفض عرض يونايتد من أجل التمديد لموسم إضافي، وأنه مصر على الانتقال إلى إنتر في يناير الجاري، وعدم الانتظار لنهاية الموسم، والذي أكدت "بي بي سي" أن الصفقة ستتم يونيو المقبل."

ومن المتوقع أن يقوم إنتر بإعادة توجيه نظره مرة أخرى نحو ثنائي تشيلسي إيمرسون بالميري وماركوس ألونسو، في حالة الفشل بضم يونج بالميركاتو الشتوي الحالي.