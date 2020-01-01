مانشستر يونايتد يضع قدمًا في ربع نهائي الدوري الأوروبي بالفوز في النمسا

انتصار لم يكن صعبًا..

انتصر مانشستر يونايتد على مضيفه لينتس بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لينتسر شتاديون في ذهاب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأقيمت المباراة بدون حضور جماهيري خوفًا من نقل عدوى فيروس كورونا بين الجماهير، ولكن لم يكن ذلك بمانع لكتيبة أولي جونار سولشاير لتقديم مباراة مميزة وكبيرة.

أوديون إيجالو كان من افتتح التسجيل في الدقيقة 28، قبل أن يُعزز دانييل جيمس من تقدم اليونايتد بهدف آخر في الدقيقة 58 من تمريرة حاسمة عبر مُحرز هدف المقدمة إيجالو.

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الدقيقة 82 وضع فيها خوان ماتا الهدف الثالث ليضع بذلك قدم المانيو في ربع نهائي البطولة، ثم أحرز ماسون جرينوود وأندرياس بيريرا هدفين في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، ليضع المانيو قدمًا في ربع النهائي..

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ولحساب نفس الدور فجّر بازل السويسري مفاجأة كبيرة عندما تغلب على مضيفه آينتراخت فرانكفورت في كوميرتس بارك آرينا بثلاثية نظيفة.

المباراة أقيمت أيضًا بدون حضور جماهيري، ولكن من المقرر أن تكون مباراة الإياب أيضًا على ملعب فرانكفورت أيضًا وبدون جماهير ولكن تُحسب لبازل نتيجة لانتشار كورونا في سويسرا وتفضيل السلطات عدم لعب مباريات هناك.

وأخيرًا، انتصر باشاك شهر على ضيفه كوبنهاجن بهدف نظيف، ليضرب موعدًا صعبًا في العاصمة الدنماركية بمباراة الإياب إن لُعبت هي الأخرى في ظل الأقاويل التي تتردد عن احتمالية إيقاف النشاط الكروي على الصعيد الأوروبي بسبب كورونا في الأيام المقبلة.

