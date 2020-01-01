اليويفا يطلب انسحاب الأندية الإيطالية من الدوري الأوروبي بسبب كورونا

رد قوي من الأندية الإيطالية على الأمر..

نشرت صحيفة إل ميسيجيرو الإيطالية تقريرًا خطيرًا كشفت فيه عن أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طلب من إنتر وروما الانسحاب من بطولة الدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

ويفترض أن يلتقي إنتر مع خيتافي في دور الـ16 من البطولة، فيما يلتقي روما مع إشبيلية، ولكن لظروف تفشي كورونا في إيطاليا ترفض إسبانيا استضافة الطائرات الإيطالية على أرضها.

الصحيفة في تقريرها قالت أن الاتحاد الأوروبي في سبيل إيجاد حل لهذه الأزمة طلب من الناديين الإيطاليين أن ينسحبا من البطولة، غير أن الرد من كليهما جاء بالرفض القاطع للأمر.

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الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يُلقي اللوم على الأندية الإيطالية وتحديدًا على روما، حيث أن المسؤولية هنا تقع على إشبيلية كونه المستضيف بينما روما كان جاهزًا للسفر بالفعل.

في الوقت نفسه فإن خيتافي أعلن أنه لن يذهب إلى ميلانو تحت أي ظرف، وهو أيضًا جزء من حق النادي، فإيطاليا هي أكثر الدول تضررًا بالفيروس في قارة أوروبا بعدد أكثر من 10 آلاف مصاب وتُعد ميلانو أحد أهم بؤر المرض.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر تأجيل مباراة يوفنتوس وليون في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بعد إصابة دانيلي روجاني لاعب البيانكونيري بكورونا ووضع الفريق كله في حجر صحي لمدة 14 يومًا لتأكد عدم نقل العدوى إلى آخرين.

يذكر أن الدوري الإسباني قد تم تعليقه وكذلك الإيطالي، بينما ستقام منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الألماني بدون حضور جماهيري، ولا يزال مصير مباريات الفرق الإيطالية أوروبيًا مغمورًا وضبابيًا بشكل كبير.