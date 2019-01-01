مانشستر يونايتد يستعد لتعيين مدير رياضي في الفترة المقبلة

الأمور تبدو قريبة من الحسم..

تستعد إدارة مانشستر يونايتد لإضافة منصب المدير الرياضي داخل أروقة النادي، وذلك بعد المعاناة التي يُعانيها الشياطين الحمر بسبب إد وودوارد منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون.

ويُعد وودوارد واحدًا من أكثر المسؤولين المكروهين في عالم كرة القدم في هذه الفترة، حيث تحمله جماهير اليونايتد مسؤولية التراجع الكبير للمانيو في السنوات الأخيرة.

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مانشستر يونايتد، صرف ما قد تخطى مليار يورو منذ اعتزال السير أليكس فيرجسون، غير أنه فشل في تحقيق الدوري الإنجليزي، وفقط حقق الدوري الأوروبي وكأس كارباو وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ويريد وودوارد أن يجلب الاستقرار إلى النادي في الفترة المقبلة، وذلك من خلال التعاقد مع مدير رياضي مختص في التعاقدات والتعيينات، ولديه خبرة بشكل عام في مجال كرة القدم.

لكن حتى الآن لم تتداول الصحافة اسمًا بعينه، إلا أن ريو فيردناند ودارين فليتشر قد تم التناقش معهما حول شغل هذا المنصب.

الأكيد أن مانشستر يونايتد في طريقه لتدعيم إدارته بمدير رياضي مختص بكرة القدم، فالنادي يُعاني انتقادات حادة وآخرا كان من أبرز المساهمين الاقتصاديين، صندوق بامكو.

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الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لليونايتد، كان قد أعلن على الملأ غضبه من وودوارد بسبب سياسته الضعيفة في سوق الانتقالات وعدم تلبية طلباته، ومع ازدياد الخلافات وتردي النتائج، تمت إقالة المو وتعيين أولي جونار سولشاير في ديسمبر الماضي.