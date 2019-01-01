مانشستر يونايتد يرسل عرضًا أوليًا لضم نجم ليون مقابل 40 مليون يورو

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يبعث بعرض رسمي من أجل ضم موسى ديمبلي من صفوف ليون الفرنسي في الصيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أرسل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض أولي من أجل الحصول على خدمات اللاعب موسى ديمبلي من صفوف فريق ليون الفرنسي في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره، حيث جاء العرض الأولي لمانشستر يونايتد بحوالي 40 مليون يورو، يأمل الشياطين الحمر أن يكونوا كافيين لإتمام الصفقة.

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🔗 https://t.co/n6hjxmiiVx pic.twitter.com/POjjbBkUNz — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وكان مانشستر يونايتد يتابع اللاعب الشاب صاحب الـ 23 عامًا عن كثب طوال مسيرته الكروية منذ أن كان ناشئًا في صفوف فريق باريس سان جيرمان.

ويعد إريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد السابق من أبرز الداعمين لإتمام الصفقة نظرًا، حيث يرى في اللاعب إمكانيات فنية كبيرة.

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وشارك ديمبلي هذا الموسم في 33 مباراة رفقة فريق ليون بشكل أساسي وسجل خلالهم 23 هدفًا وكان من أهم عناصر الفريق طوال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن اللاعب لديه عقدًا مستمرًا مع فريق ليون لن ينتهي سوى بنهاية موسم 2022-2023.