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مانشستر يونايتد يرسل عرضًا أوليًا لضم نجم ليون مقابل 40 مليون يورو

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Getty Images
نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يبعث بعرض رسمي من أجل ضم موسى ديمبلي من صفوف ليون الفرنسي في الصيف.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أرسل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بعرض أولي من أجل الحصول على خدمات اللاعب موسى ديمبلي من صفوف فريق ليون الفرنسي في الموسم الجديد.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره، حيث جاء العرض الأولي لمانشستر يونايتد بحوالي 40 مليون يورو، يأمل الشياطين الحمر أن يكونوا كافيين لإتمام الصفقة.

وكان مانشستر يونايتد يتابع اللاعب الشاب صاحب الـ 23 عامًا عن كثب طوال مسيرته الكروية منذ أن كان ناشئًا في صفوف فريق باريس سان جيرمان.

ويعد إريك كانتونا نجم مانشستر يونايتد السابق من أبرز الداعمين لإتمام الصفقة نظرًا، حيث يرى في اللاعب إمكانيات فنية كبيرة.

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وشارك ديمبلي هذا الموسم في 33 مباراة رفقة فريق ليون بشكل أساسي وسجل خلالهم 23 هدفًا وكان من أهم عناصر الفريق طوال الفترة الأخيرة.

جدير بالذكر أن اللاعب لديه عقدًا مستمرًا مع فريق ليون لن ينتهي سوى بنهاية موسم 2022-2023.

 

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