مانشستر يونايتد يتحرك لحل أزمة وسط الملعب

إدارة الشياطين الحمر تبحث عن حل لأزمة وسط الملعب في يناير الجاري

أشارت تقارير صحفية، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد تسعى لحل أزمة في الملعب، في يناير الجاري.

وتعرض سكوت مكتومناي، متوسط ميدان الشياطين الحمر لإصابة طويلة، أربكت حسابات مانشستر يونايتد وغيرت الخطط وفقاً لتصريحات سولشاير مدرب الفريق.

وسيغيب مكتومناي لشهرين على الأقل، بينما يغيب زميله بوجبا متوسط ميدان الفريق، لفترة طويلة بسبب الإصابات.

ووفقاً للصحافة الإنجليزية، فإن إدارة مانشستر تسعى لتدعيم وسط الملعب، أمامها عدة خيارات منها لونجستاف هدف الفريق في الصيف الماضي لاعب نيوكاسل، ولكن يوجد صراع كبير مع دورتموند حول اللاعب.

ووفقاً لصحيفة إندبينت الإنجليزية، فإن سولشاير يرى أن جيمس ماديسون أو هو الخيار الأفضل للفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية، ولكن المدرب النرويجي يرى صعوبة في استقدام لاعب خلال يناير الحالي.

ماذا يحتاج مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية؟

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حالياً المركز الخامس من جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 31 نقطة.