مانشستر يونايتد يُحدد مبلغًا ضخمًا لضم نيمار

يبدو أنه سيكون صيفًا ساخنًا في العاصمة الفرنسية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يسعى مانشستر يونايتد لدعم صفوفه جيدًا الصيف القادم، ورغم أن الأولوية الأولى لضم لاعب وسط من طراز عالمي إلا أن النادي يُخطط كذلك لشراء جناح قوي.

وأشارت صحيفة ديلي ريكورد لرغبة اليونايتد في ضم نيمار نجم باريس سان جيرمان الذي لن يتواجد خلال مباراة الطرفين في ثمن نهائي دوري الأبطال نتيجة تعرضه لإصابة في كاحله.

ويدور الكثير من الحديث حول مستقبل النجم البرازيلي وإمكانية رحيله عن العاصمة الفرنسية خاصة أن الموسمين الماضيين شهدا انخفاض أسهمه على المستوى العالمي نتيجة ضعف البطولة الفرنسية وفشل النادي الفرنسي في ترك بصمة جيدة في دوري الأبطال.

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وفيما كان يدور الحديث عن رغبة ريال مدريد القوية في ضم اللاعب وكذلك عن إمكانية عودته لبرشلونة، أوضحت الصحيفة أن اليونايتد يُجهز عرضًا بقيمة 230 مليون جنيه إسترليني لمحاولة التفوق على الثنائي الإسباني وجلب نيمار لملعب أولد ترافورد.

يُذكر أن صاحب الـ27 عامًا لعب 168 مباراة مع برشلونة سجل خلالهم 105 هدفًا، وقد استغل الشرط الجزائي في عقده ورحل عن النادي صيف 2017 في مفاجأة مدوية ليلعب مع باريس سان جيرمان حتى الآن 53 مباراة سجل خلالها 48 هدفًا.