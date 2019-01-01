آس | ريال مدريد ينوي التحرك لضم مهاجم يوفنتوس

هل تتم الصفقة في الصيف؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشارت صحيفة آس الإسبانية لرغبة ريال مدريد الجدية في ضم باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الصيف القادم.

المهاجم الذي ارتدى قميص يوفنتوس عام 2015 قادمًا من باليرمو لعب 168 مباراة مع السيدة العجوز سجل خلالهم 75 هدفًا وساهم بقوة في إنجازات وألقاب الفريق خلال السنوات السابقة.

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لكن نجمه بدأ يخفت هذا الموسم بسبب انضمام كريستيانو رونالدو للفريق، إذ لم يُسجل سوى 7 أهداف خلال 28 مباراة في جميع البطولات، وقد جلس عدة مباريات على مقاعد البدلاء آخرها المباراتين أمام بارما وساسولو في السيري آ.

وقد أبدت عدة أندية اهتمامها بضم المهاجم الأرجنتيني وأبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، لكن الصحيفة الصادرة من مدريد أوضحت أن الريال عازم على ضم صاحب الـ25 عامًا رغم أن الصفقة قد تُكلفه 100 مليون يورو.