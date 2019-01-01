فريد: يمكننا تحقيق الثلاثية هذا الموسم

لاعب الوسط البرازيلي يؤمن بقدرة مانشستر يونايتد على التحسن

يؤمن فريد لاعب وسط مانشستر يونايتد، بحظوظ فريقه في تحقيق الثلاثية "الدوري الأوروبي، كأس الإتحاد وكأس الرابطة"، خلال الموسم الحالي رغم البداية المتخبطة للشياطين الحمر.

مانشستر يحتل المركز الثامن بجدول البريميرليج، بعد 19 جولة من عمر المسابقة، بفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

الفريق يتميز في المباريات الكبيرة، حيث لم يخسر بأي مواجهة وفاز على مانشستر سيتي وتوتنهام، وتعادل مع أرسنال وليفربول، ولكنه تعثر أمام واتفورد وبورنموث وغيرها من الفرق الأصغر.

وقال فريد عن تقييمه للعام الحالي قبل بداية السنة الجديدة:"سأواصل بذل كل ما لدي من أجل الفوز بالمباريات والبطولات أيضاً، وأؤمن بوجود فرصة كبيرة بتحقيق الثلاثية هذا الموسم".

وأضاف:"يمكننا الفوز بكأس الرابطة وكأس الإتحاد والدوري الأوروبي، ستكون خطوة في غاية الأهمية لنا على الطريق الصحيح".

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وتابع:"مررنا بالعديد من الأوقات المحبطة وكذلك الرائعة جداً خلال هذا العام، وأتمنى تقديم أفضل ما عندي لمساعدة الفريق على استقرار النتائج".

يذكر أن فريد حصل أخيراً على فرصته باللعب كأساسي هذا الموسم منذ انتقاله لمانشستر من شاختار دونيستيك بـ52 مليون جنيه إسترليني، وأصبح من العناصر الأساسية للمدرب أولي جونار سولشاير بخط الوسط.