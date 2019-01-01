جوارديولا: لا أصدق مرور 10 سنوات على السداسية

جوارديولا يستعيد ذكرياته حول السداسية

أكد بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، أنّ الفوز بالسداسية مع برشلونة كان أكبر إنجاز حققه مشيرًا إلى عدم تصديقه مرور 10 سنوات على ذكرى أول مواسمه في كتالونيا.

برشلونة حقق الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا والسوبر الإسباني والأوروبي وكأس العالم للأندية في 2009.

وقال جوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "الوقت يمر بسرعة، أشعر وكأن الأمر حدث بالأمس".

وتابع: "بمرور الأيام لا تذكر كثيرًا هذه الأشياء فالتركيز الأهم هو العمل والمستقبل ولكن من الجيد الحديث عن السداسية وخاصة وأنني حققتها مع برشلونة".

وواصل: "أعتقد أنني حينما أكبر في العمر سوف أمتلك مساحة أكبر للحديث عن السداسية وتذكر تفاصيلها والإشادة بكل شخص شارك فيها".

واحتفل برشلونة بذكرى مرور 10 سنوات على التتويج بالسداسية وحصد جميع البطولات في عام 2009 ليصبح النادي الكتالوني هو الأول والأوحد الذي يتمكن من تحقيق هذا الإنجاز.

وكان برشلونة قريبًا من تكرار السداسية في 2011 مع جوارديولا ولكن خسر نهائي كأس ملك إسبانيا، ثم في 2015 مع لويس إنريكي ولكن فشل في تحقيق السوبر الإسباني.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد حاول في 2017 ولكن خسر كأس الملك وبايرن ميونخ في 2013 ولكن خسر السوبر المحلي وإنتر في 2010 ولكن لم يحصد السوبر الأوروبي.