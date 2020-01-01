سولشاير: المشاركة بلاعب ناقص أفضل من الاعتماد على الأوغاد

كشف أنه عمل على التخلص من العناصر السيئة في الصيف

كشف أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن محاولته لتغيير الأجواء بالنادي الإنجليزي، فور توليه مهمة قيادة الفريق بدلاً من جوزيه مورينيو.

المدرب النرويجي تخلى عن العديد من اللاعبين بتشكيل الشياطين الحمر، كان أبرزهم روميلو لوكاكو المنتقل لإنتر، وأليكسيس سانشيز الُمعار لنفس الفريق.

سولشاير تحدث في تصريحات صحفية، عن أهم العوامل التي يبحث عنها لتوفير أدوات النجاح، وأبرزها التخلص من العناصر المشاغبة بغرفة الملابس.

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وقال النرويجي:"أفضل خوض المباراة بلاعب ناقص بدلاً من تواجد أحد الأوغاد في فريقي، هناك حاجة لأصحاب الكبرياء والغرور ولكن بحدود".

وأضاف:"كانت هناك حالة من الإرهاق بالفريق في مارس 2019، من الناحية البدنية والذهنية أيضاً، لذلك انتشرت بعد الأفكار السلبية لدى البعض، والتي حاولنا تغييرها".

وتابع:"كانت هناك أجندات خاصة لبعض اللاعبين، انتظرنا حتى الصيف للتخلص منها، والآن أشعر وأنه ليس لدينا تفاحة واحدة سيئة بالفريق".

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جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الخامس بجدول البريميرليج بـ45 نقطة، بعد 29 جولة من عمر المسابقة، قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.