مانشستر يقضي على آمال ريال مدريد للظفر بموهبة فرنسا

مانشستر يونايتد يبدو الأقرب للظفر بخدمات الموهبة الفرنسية الشابة التي ارتبط اسمها بريال مدريد طويلًا.

يسير مانشستر يونايتد الإنجليزي بخطوات ثابتة نحو التعاقد مع الفرنسي إدواردو كامافينجا لاعب رين الفرنسي.

ويبرز اسم كامافينجا، 18 سنة، في سوق الانتقالات الحالية نظرًا لرغبة العديد من الأندية في التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي.

لماذا يتردد اسم كامافينجا في سوق الانتقالات؟

ترغب عدة أندية على رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد في التعاقد مع إدواردو نظرًا لما يقدمه اللاعب الشاب من مستوى مميز مع فريقه رغم صغر سنه.

كما أن تبقي عام في عقده مع ناديه الفرنسي سيجعل فرصة خروجه هذا الصيف ممكنة أكثر كي لا يفقده ناديه مجانًا الصيف المقبل.

لماذا يتقدم مانشستر يونايتد السباق لضم إدواردو؟

بحسب الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو فإن مانشستر يونايتد هو المتقدم في سباق الحصول على خدمات كامافينجا، بوجبا الصغير كما يطلق البعض عليه، بمفاوضاته الرسمية المباشرة.

اللاعب كان قد ارتبط اسمه منذ السنة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني تحديدًا مع الحديث عن إعجاب زين الدين زيدان به ورغبته في التعاقد معه لكن التقارير الإسبانية ترجع عدم إتمام الصفقة إلى عاملين؛ الأول الميزانية المحدودة للأندية بعد جائحة كورونا، والسبب الثاني ازدحام مركز كامافينجا في ريال مدريد خاصة في ظل استمرار الثلاثي كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش.

كيف ستنتهي الصفقة؟

سيطلب نادي رين وفقًا لرومانو التخلي عن لاعبه مقابل 30 مليون يورو، اللاعب قيمته السوقية تبلغ حاليًا تقريبًا 55 مليون يورو، لكن تبقي موسم واحد في عقده مع الفريق الفرنسي يجعل المفاوضات ربما أسهل.

وكان مانشستر قد حسم قبل أيام صفقة انضمام الإنجليزي الشاب جادون سانشو من بوروسيا دورتموند بعد مفاوضات استمرت لما يقرب من عامين بين الناديين.

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