تقارير | برشلونة دفع عمولة ضم جريزمان في مارس

أزمة التعاقد مع جريزمان لا تزال تثير الفوضى في برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ برشلونة دفع مبلغ يصل إلى 14 مليون يورو عمولة الحصول على خدمات أنطوان جريزمان في مارس الماضي.

أتلتيكو مدريد يتهم برشلونة بضم اللاعب قبل انخفاض الشرط الجزائي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو ويطالب بالحصول على 80 مليون يورو.

وأكدت صحيفة "الموندو" الإسبانية أنّها توصلت إلى بريد إليكتروني من إدارة برشلونة يؤكد دفع مبلغ 14 مليون يورو لشقيقة ووالد اللاعب بجانب المحامي الخاص به ووكيل أعمال وسيط في مارس الماضي لضم اللاعب.

وأوضحت أنّ الروخي بلانكوس لم يدرج هذا البريد ضمن دعوته لسحب رخصة جريزمان وحرمانه من المشاركة مع البلوجرانا حتى دفع 80 مليون يورو.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أنّ برشلونة تفاوض مع اللاعب عقب خروج أتلتيكو مدريد من دوري أبطال أوروبا في مارس الماضي وهو ما يعد مخالفة قانونية.

جدير بالذكر أنّ النادي الكتالوني دفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب مقابل 120 مليون يورو وأعلن عن الصفقة في يوليو الماضي.