بوجبا يرد على الهجمات العنصرية

عدة حوادث عنصرية بحق اللاعب الفرنسي مؤخراً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رد لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا على الهجمات العنصرية التي تعرض لها مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان بوجبا وزميله ماركوس راشفورد قد تعرضا لحملات على "تويتر" تتضمن إهانات عنصرية بعد لقاءات يونايتد الأخيرة.

وقال بوجبا عبر حسابه على نفس الموقع: "جدودي وآبائي عانوا حتى أكون حراً اليوم وأعمل وأركب الحافلة وألعب الكرة".

وأضاف: "الإهانات العنصرية تنم عن الجهل وتحفزني للعمل من أجل الأجيال المقبلة".

My ancestors and my parents suffered for my generation to be free today, to work, to take the bus, to play football. Racist insults are ignorance and can only make me stronger and motivate me to fight for the next generation. pic.twitter.com/J9IqyWQj4K — Paul Pogba (@paulpogba) August 25, 2019

وفتح "تويتر" تحقيقاً في الأحداث الأخيرة بعد اجتماعه مع أفراد من إدارة مانشستر يونايتد، وعلى إثره قرر مراقبة حسابات بوجبا وعدد من اللاعبين.

وشارك بوجبا في هزيمة يونايتد مساء السبت على يد كريستال بالاس بهدفين لواحد ضمن الجولة الثالثة للبريميرليج.