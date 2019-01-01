الدوري الإنجليزي الممتاز

بوجبا يرد على الهجمات العنصرية

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Getty Images
عدة حوادث عنصرية بحق اللاعب الفرنسي مؤخراً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رد لاعب مانشستر يونايتد بول بوجبا على الهجمات العنصرية التي تعرض لها مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان بوجبا وزميله ماركوس راشفورد قد تعرضا لحملات على "تويتر" تتضمن إهانات عنصرية بعد لقاءات يونايتد الأخيرة.

وقال بوجبا عبر حسابه على نفس الموقع: "جدودي وآبائي عانوا حتى أكون حراً اليوم وأعمل وأركب الحافلة وألعب الكرة".

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وأضاف: "الإهانات العنصرية تنم عن الجهل وتحفزني للعمل من أجل الأجيال المقبلة".

وفتح "تويتر" تحقيقاً في الأحداث الأخيرة بعد اجتماعه مع أفراد من إدارة مانشستر يونايتد، وعلى إثره قرر مراقبة حسابات بوجبا وعدد من اللاعبين.

وشارك بوجبا في هزيمة يونايتد مساء السبت على يد كريستال بالاس بهدفين لواحد ضمن الجولة الثالثة للبريميرليج.

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