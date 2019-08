بعد بوجبا.. راشفورد يتعرض للعنصرية ولنفس السبب

تعرض ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد لسباب عنصري عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب إهداره لركلة جزاء ضد كريستال بالاس.

جاء ذلك عقب خسارة الشياطين الحمر أمام كريستال بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث للبريميرليج، وهي الخسارة الأولى ليونايتد أمام هذا النادي في البريميرليج، وفي الدوري عموماً منذ 1991.

يأتي ذلك في أعقاب تعرض بول بوجبا زميله في الفريق لنفس الواقعة بعد المباراة السابقة ضد ولفرهامبتون، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكان بوجبا قد أهدر ركلة جزاء أيضاً، ليتعرض لنفس الإهانات العنصرية، مما استدعى إدانة من النادي واللاعبين ومنهم راشفورد نفسه.

