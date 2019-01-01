الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد بوجبا.. راشفورد يتعرض للعنصرية ولنفس السبب

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Getty Images
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أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تعرض ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد لسباب عنصري عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب إهداره لركلة جزاء ضد كريستال بالاس.

جاء ذلك عقب خسارة الشياطين الحمر أمام كريستال بهدفين مقابل هدف وحيد في الأسبوع الثالث للبريميرليج، وهي الخسارة الأولى ليونايتد أمام هذا النادي في البريميرليج، وفي الدوري عموماً منذ 1991.

يأتي ذلك في أعقاب تعرض بول بوجبا زميله في الفريق لنفس الواقعة بعد المباراة السابقة ضد ولفرهامبتون، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وكان بوجبا قد أهدر ركلة جزاء أيضاً، ليتعرض لنفس الإهانات العنصرية، مما استدعى إدانة من النادي واللاعبين ومنهم راشفورد نفسه.

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وكان موقع تويتر قد أعلن عن إيقافه للحسابات التي يجدها متورطة في أمر مشابه، عقب هذا الهجوم على بوجبا.

يذكر أن يونايتد جمع حتى الآن 4 نقاط، بفوز على تشيلسي 4-0 بالإضافة إلى نقطة التعادل مع الوولفز.

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