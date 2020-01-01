"مانشستر يونايتد بطل إنجلترا الحقيقي في 2018!"

هل ما يقوله صحيح؟

يؤمن ريكاردو فورموسينيو، مساعد جوزيه مورينيو السابق في تدريب مانشستر يونايتد، أن ناديه هو بطل الدوري الإنجليزي الفعلي لموسم 2017-18 بسبب خرق مانشستر سيتي قواعد اللعب المالي النظيف وقتها.

وكان سيتي قد توِّج بهذا اللقب في ثاني مواسم بيب جوارديولا بملعب الاتحاد، وثاني مواسم مورينيو بأولد ترافورد، فتفوق السماوي بفارق 19 نقطة كاملين عن الشياطين الحمر.

يعتقد فورموسينيو أن اليونايتد كان سيكون البطل تحت قيادة مورينيو لو كان يتنافس على أرض متكافئة مع السيتي، الذي اعتمد على موارده المالية الضخمة وخرج القواعد بضم لاعبين مميزين جدد.

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مساعد الاستثنائي قال "لم نكن أبطالًا، هذا صحيح، لكننا فزنا بالدوري الأوروبي وكأس كاراباو وكأس السوبر".

كما أضاف "لقد فزنا في صراعنا مع مانشستر سيتي أيضًا الذي لم يحقق اللعب المالي النظيف كما أُثبت لاحقًا، بالحقيقة الرياضية، كُنّا لنكون الأبطال لا في مركز الوصيف".

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وتابع "قد يسأل البعض لماذا مورينيو هو الأفضل؟ سأجيب بأنه يفكر بشكل أسرع ويخرج بالحلول بشكل أسرع".

وأتم "ينمو من الناحية التكتيكية بشكل استراتيجي للغاية، إنه مختلف للأفضل، حتى إنني أقول أفضل بكثير".

الجدير بالذكر أن فورموسينيو ليس مع مورينيو في تجربته الحالية مع توتنهام، والتي يتصدر من خلالها الدوري الإنجليزي بالتساوي مع ليفربول بـ24 نقطة لكل منهما.