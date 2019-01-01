تقارير - مانشستر يونايتد يحاول إرجاع إبراهيموفيتش

أين يلعب إبرا العام المقبل؟

أفادت تقارير إنجليزية وإيطالية أن هناك اهتمام من مانشستر يونايتد بإعادة السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لصفوفه مجدداً في يناير المقبل.

إبرا ألمح للرحيل عن جالاكسي الأمريكي بنهاية عقده الحالي في 31 ديسمبر المقبل، ورحب بفكرة العودة مجدداً للدوري الإيطالي.

وقالت "توتو ميركاتو ويب" وعدد من الصحف الإنجليزية إن مانشستر يونايتد بدأ الاتصالات مع إبراهيموفيتش ووكلائه من أجل إعادته لصفوفه.

وتحدث أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر، قبل عدة أسابيع عن الاحتمالية، ومزح قائلاً إن إذا أراد إبرا العودة يمكنه أن يهاتفه.

إبراهيموفيتش لعب مع يونايتد في الفترة من 2016 إلى 2018، وسجل 17 هدفاً في 33 مباراة.

وارتبط يونايتد بالتعاقد مع الكرواتي ماريو ماندجوكيتش في انتقالات يناير من يوفنتوس من أجل تعزيز خط هجومه.

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ويلعب مانشستر يونايتد مساء اليوم السبت أمام بورنموث ضمن لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.