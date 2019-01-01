بولونيا يغري إبراهيموفيتش بتسعة ملايين

السويدي رحب بالعودة إلى إيطاليا

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية عن عرض ضخم من قبل بولونيا للتعاقد مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الفترة المقبلة.

إبرا رحب في حوار سابق باللعب مع بولونيا بسبب مدربه الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، كما أكد أن يرغب بالعودة للكرة الإيطالية.

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وقالت "كوريري" إن مالك بولونيا المليونير جوي سابوتو سيعرض على السويدي عقداً لموسمين بقيمة تسعة ملايين يورو

وأضاف التقرير أن سابوتو الذي يملك مونتريال إمباكت في الدوري الأمريكي يعمل شخصياً على إتمام الصفقة.

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وارتبط إبرا بالتعاقد مع نابولي أيضاً، كما أعلن بيرث جلوري الاسترالي عن محادثات مع وكيل اللاعب مينو رايولا.