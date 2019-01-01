مانشستر يراقب جناح أيندهوفن تمهيداً لضمه في يناير

صاحب الـ21 عاماً يقدم مستويات مميزة مع أيندهوفن هذا الموسم، وسجل 9 أهداف في 16 مباراة حتى الآن.



يراقب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ستيفن بيرجوين جناح نادي أيندهوفن الهولندي تمهيداً لضمه في شهر يناير الجاري.

صاحب الـ21 عاماً يقدم مستويات مميزة مع أيندهوفن هذا الموسم، وسجل 9 أهداف في 16 مباراة حتى الآن.

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صحيفة "ميرور" البريطانية أكدت إعجاب أولي سولشار مدرب يونايتد باللاعب ورغبته في الحصول على خدماته.

وأوضحت أن إدارة الشياطين الحمر سترسل كشافيها لمتابعة اللاعب على الطبيعة، في مواجهة أيندهوفن وإيمين الأحد القادم.

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وأشارت إلى أن قيمة انتقال اللاعب لمانشستر ستصل إلى حوالي 25 مليون جنيه استرليني في حالة إتمام الصفقة.

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ويطمح مانشستر لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي الحالي، لتدعيم حظوظه في المنافسة على أحد المراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي.

ويحتل الفريق المركز السادس بجدول البريميرليج، بفارق 16 نقطة كاملة عن ليفربول المتصدر، و5 عن تشيلسي صاحب المركز الرابع.