مانشستر سيتي يلجأ للمحكمة الرياضية ضد اللعب المالي النظيف

مانشستر سيتي الإنجليزي يقدم استئنافًا للمحكمة الرياضية ضد الاتحاد الأوروبية لكرة القدم بشأن اللعب المالي النظيف.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية اليوم أن فريق مانشستر سيتي قد تقدم باستئنافًا بشأن اتهامات الاتحاد الأوروبي الخاصة بانتهاك لوائح اللعب المالي النظيف.

جاء هذا في بيان رسمي نشرته المحكمة الرياضية وأكدت من خلاله أن إجراءات التحكيم ستبدأ فورًا وتشمل مراجعة كل البيانات المتبادلة بين الطرفين.

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وكُتب في البيان: "سنبدأ فورًا في إجراءات التحكيم والتي ستشمل على كافة البيانات المكتوبة والتي تم تبادلها بين كافة الأطراف في الفترة الأخيرة، وسيتم عقد لجان للاستماع لكل طرف".

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن مانشستر سيتي معرض للإيقاف أوروبيًا والحرمان من اللعب في دوري أبطال أوروبا حال ثبتت عليه اتهامات الاتحاد الأوروبي.

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وسبق لمانشستر سيتي أن اتفق مع الاتحاد الأوروبية على تسوية مشاكل خاصة باللعب المالي النظيف ودفع 64 مليون دولار أمريكي وتعهد بالخضوع للقيود المفروضة من قبل لجنة اللعب المالي النظيف.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي سيكون عليه تسجيل 21 لاعبًا فقط في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، لو شارك في البطولة ولم يتم منعه منها.