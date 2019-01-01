مانشستر سيتي يفاوض يوفنتوس على ضم كانسيلو

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يتفاوض حاليًا مع يوفنتوس الإيطالي من أجل ضم جواو كانسيلو من صفوفه خلال الميركاتو الصيفي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على خدمات اللاعب البرتغالي جواو كانسيلو ظهير فريق يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جاء هذا بحسب ما على جول.كوم، حيث تجري في الوقت الحالي مفاوضات بين الفريقين من أجل إتمام الصفقة في أسرع وقت ممكن.

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pic.twitter.com/K5tawqktqj — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٦ يونيو ٢٠١٩

ويريد نادي يوفنتوس الحصول على 50 مليون يورو كقيمة للصفقة، وهو ما يراه مانشستر سيتي قيمة مناسبة للغاية للاعب في عمر وامكانيات كانسيلو.

وسيكون كانسيلو بديلًا للبرازيلي الذي أوشك على مغادرة مانشستر سيتي، دانيلو الذي يضعه يوفنتوس نفسه في خططه كبديل للاعب فالنسيا السابق.

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ويرفض مانشستر سيتي أن يجعل الصفقة تبادلية بأي شكل من الأشكال حيث يسعى لبيع دانيلو وشراء كانسيلو في صفقات عادية للغاية.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتفاوض أيضًا مع رودري لاعب أتلتيكو مدريد ويسعى لضم هاري ماجوير من ليستر سيتي في الصيف.