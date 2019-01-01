مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة برونو فيرنانديز

النادي الإنجليزي يطمح في تخفيض الشرط الجزائي في عقد اللاعب

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، من حسم أولى صفقاته الصيفية، بالتعاقد مع برونو فيرنانديز نجم سبورتنج لشبونة.

فيرنانديز يجيد اللعب بمركز لاعب الوسط الهجومي، وتألق بشكل لافت منذ عودته للبرتغال في 2017 بعد 5 أعوام في إيطاليا.

شقيق بوجبا: الصيف سيشهد تحركًا له وبرشلونة الأقرب لقلبه

صاحب الـ24 عاماً أصبح نجم لشبونة الأول هذا الموسم، حيث ساهم في 30 هدفاً بمختلف البطولات، حيث سجل 24 وصنع 13.

صحيفة "آبولا" البرتغالية أكدت أن مانشستر سيتي، هو الفريق الأكثر من اهتماماً باللاعب، ودخل في مفاوضات جدية لضمه.

اللاعب يمتلك شرطاً جزائياً في عقده بـ100 مليون يورو، وفقاً لتأكيدات المسؤولين في لشبونة.

اللحظات الأخيرة في تورينو - القدر ينهي أحلام الجيل الذهبي!

ومع ذلك يسعى مانشستر سيتي لتخفيض هذا المبلغ، من أجل إتمام الصفقة مع بداية سوق الانتقالات.

وعلى جانب آخر يترقب غريمه التقليدي مانشستر يونايتد الموقف، طمحاً في الانقضاض على الصفقة في حالة فشل المفاوضات.