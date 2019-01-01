روي فرديناند: ريال مدريد أو برشلونة الخطوة التالية لستيرلينج

قائد مانشستر يونايتد الأسبق يعتقد أن الدوري الإسباني قد يكون المحطة التالية للاعب مانشستر سيتي

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد روي فرديناند لاعب مانشستر يونايتد السابق، أن الخطوة التالية لرحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتي، هي الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة.

وأصبح اللاعب صاحب الـ 24 عاماً، أحد أعمدة مانشستر سيتي الأساسية في الفترة الأخيرة، تحت قيادة جوارديولا وكان سبباً في فوز الفريق بالعديد من البطولات.

وقال فرديناند في تصريحات صحفية: "عندما تنظر إلى درجة تطوره تحت قيادة جوادريولا فإنك تنبهر خاصة أنه مازال شاباً".

وأردف: "ولكن هناك الكثير عليه تعلمه، كي يزيد من فعاليته أمام المرمى، إن استمر بتحقيق النجاحات في مانشستر سيتي بهذه الطريقة، فخطوته التالية ستكون ريال مدريد أو برشلونة".

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وتابع: "إذا نظرت إلى بعض اللاعبين الذين يلعبون لهذه الفرق، ستعرف أنه من المؤكد أن مستوى رحيم سيكون مناسباً إلى أحد تلك الأندية".

وساهم ستيرلينج في 26 هدفاً مع مانشستر سيتي هذا الموسم، بمختلف البطولات كما شارك في فوز فريقه بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كارباو.