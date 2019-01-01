مانشستر سيتي يعلق على تهديده بالحظر من المشاركة في دوري الأبطال

بيان رسمي من النادي الإنجليزي حول التحقيقات

أصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بياناً رسمياً، حول التقارير الأخيرة الخاصة بحرمانه من المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نشرت تقريراً، أمس الثلاثاء، لتؤكد فيه وجود تحقيقات مكثفة داخل الإتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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وأوضحت أن التحقيقات تشير لخرق سيتي لقواعد اللعب المالي النظيف، مما يستوجب عقوبات صارمة، قد تؤدي لحظره من المشاركة الأوروبية.

سيتي أصدر بياناً رسمياً جاء فيه:"تقرير نيويورك تايمز نقلاً عن أشخاص على دراية بالقضية يثير قلقاً بالغاً لديناً".

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وأضاف:"الأمر ربما يؤكد قيام البعض بتمثيلنا بطريقة خاطئة من قبل أفراد عازمين على الإضرار بسمعة النادي ومصالحة التجارية".

وتابع:"الحسابات المنشورة بالنادي ممتلئة وكاملة بشكل قانوني وتنظيمي، ولا توجد أي صحة حول اتهامات المخالفات المالية، وتم تقديم دليل شامل على تلك الحقائق".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي نجح مؤخراً في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بعد منافسة شرسة مع ليفربول في الجولة الأخيرة.