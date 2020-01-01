مانشستر سيتي يعرض 94 مليون يورو لضم مدافع أتلتيكو مدريد

نادي مانشستر سيتي يرصد مبلغًا قياسيًا لدعم دفاعه من أتلتيكو مدريد في الصيف الجاري.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة من قبل نادي مانشستر سيتي في الحصول على خدمات اللاعب خوسيه خيمينيز نجم أتلتيكو مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي تقدم بالفعل بعرض قيمته الأولية 89 مليون يورو، وبه خمسة ملايين حوافز وإضافات.

وأكدت الصحيفة أن تشيكي بيجرستاين المدير الرياضي لمانشستر سيتي قد تواصل بالفعل مع جيل مارين رئيس أتلتيكو مدريد وأندريا بيرتا المدير الرياضي للنادي الإسباني.

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ولا يريد أتلتيكو مدريد التخلي عن خدمات مدافعه الأول في الوقت الحالي، وحين تم سؤال النادي العاصمي عن الصفقة أشاروا للشرط الجزائي في عقد اللاعب.

ويسمح نادي أتلتيكو مدريد لخيمينيز بالرحيل بشكل فوري حال قام اللاعب بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي والذي يقدر بـ 120 مليون يورو.

وتواصلت الصحيفة مع نادي مانشستر سيتي للحصول على تعليق من الفريق الإنجليزي، لكن بطل النسخة قبل الماضية من الدوري رفض التعليق.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي كان يسعى أيضًا قبل أسابيع لضم اللاعب كاليدو كوليبالي نجم نابولي الإيطالي لدعم الدفاع.