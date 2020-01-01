فاران: أنا قائد على طريقتي الخاصة، ولا أفكر في أخطاء مانشستر سيتي

رافاييل فاران نجم ريال مدريد يتحدث عن علاقته براموس وقدرته على القيادة وأخطاء مباراة مانشستر سيتي.

أعرب اللاعب الفرنسي رافاييل فاران عن سعادته باللعب بجوار نظيره الإسباني سيرخيو راموس نجم ريال مدريد في السنوات الماضية وتشكيل ثنائية دفاعية معه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة "بي إن سبورتس"، وأكد خلالها أن راموس قيمة كبيرة بالنسبة لريال مدريد، وتطرق للحديث عن الأخطاء التي وقع فيها أمام مانشستر سيتي.

وقال فاران عن خلافته لراموس في قيادة دفاع ريال مدريد: "هناك شيء واحد متأكد منه، أن الفريق متكامل للغاية بوجود راموس، نحن نكمل بعضنا البعض بشكل رائع ونلعب سويًا منذ سنوات، ونعرف بعضنا البعض بشكل كامل وفي الدفاع يكون التفاهم من أهم السمات".

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وأضاف: "بعد سنوات في المستقبل عند رحيل راموس سيكون تعويضه صعبًا، لكنني أفكر في نفسي كقائد على طريقتي الخاصة، فأنا أتحدث مع زملائي قبل كل مباراة في كل شيء سواء التكتيك أو التمركز وغيرها من الأمور".

وأردف: "من الصعب التخطيط للمستقبل، فريال مدريد فريق كبير للغاية وبه الكثير من النجوم العظماء، لكن راموس هام للغاية بالنسبة لنا".

وأكمل عن الأخطاء التي وقع فيها أمام مانشستر سيتي: "تلك الذكرى لن تكون جيدة بالنسبة لي في مسيرتي، لقد كانت مباراة صعبة للغاية وخرجنا من البطولة بسببها، لذلك خرجت بعد اللقاء وتحملت المسؤولية".

وأنهى تصريحاته: "في مثل تلك المستويات من المنافسة لا تملك الوقت للتفكير كثيرًا فيما حدث من قبل، عليك أن تفكر في المستقبل".

جدير بالذكر أن راموس تسبب بشكل مباشر في فوز مانشستر سيتي في لقاء الإياب بدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا قبل أسابيع وأخرج ريال مدريد من البطولة.