مانشستر سيتي يرصد 70 مليون يورو لكسر الشرط الجزائي لنجم أتلتيكو مدريد

فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يستعد لكسر قيمة الشرط الجزائي للاعب أتلتيكو مدريد رودري من أجل ضمه في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يسعى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لحسم ضم اللاعب الإسباني الشاب رودري من صفوف أتلتيكو مدريد لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، حيث يسعى النادي لضم اللاعب لصفوفه عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع فريق أتلتيكو مدريد.

نجم برايتون: لست خائفًا من مانشستر سيتي،.. عليهم هم أن يخافواhttps://t.co/nPo1PaIDzV — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) April 5, 2019

ويرى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اللاعب كخليفة للبرازيلي فيرناندينيو نجم وسط ملعب مانشستر سيتي الحالي.

ويملك اللاعب عقدًا مستمرًا مع فريق أتلتيكو مدريد، وبه شرط جزائي قيمته 70 مليون يورو، تمنح من يدفعها القدرة على التوقيع معه بدون تدخل من أتلتيكو مدريد.

كلوب: مانشستر سيتي قادر على حصد الرباعية

وعلم جول.كوم أن النادي مهتم أيضًا بكل من ندومبلي لاعب ليون وديكلان رايس من صفوف وست هام، كما يعد نجولو كانتي ضمن قائمة الصفقات البديلة في ذلك المركز.

جدير بالذكر أن تشيلسي يعاني من مشكلة في سوق الانتقالات حيث تم إيقافه من قبل الاتحاد الدولي، مما سيعني صعوبة خروج أي عنصر في الفترة المقبلة.