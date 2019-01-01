كلوب: مانشستر سيتي قادر على حصد الرباعية

تعرف على تصريحات كلوب حول المنافسة مع مانشستر سيتي

أكد يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ فريق مانشستر سيتي قادر على حصد الرباعية خلال الموسم الجاري لكونه أفضل فريق في العالم.

مانشستر سيتي يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وقال كلوب في تصريحات صحفية قبل مواجهة ساوثامبتون: "أي متابع للبطولة يرى أنّ مانشستر سيتي المرشح الأبرز للفوز بالرباعية فهو الأفضل في العالم بالوقت الحالي".

وأردف: "برشلونة أيضًا يقدم مستويات رائعة، صحيح عانوا أمام فياريال ولكن نجحوا في الأخير في العودة والتعادل، أما يوفنتوس فيتطلع للفوز بدوري أبطال أوروبا خلال الفترة المقبل وهو المرشح الثالث".

المدرب الألماني أشار إلى صعوبة المنافسة في الوقت الحالي في ظل تعقد مباريات الدوري وأهمية التركيز في كل لقاء وخاصة أنّ الفريق لديه مباراة صعبة ضد شيلسي وكذلك أمام بورتو في دوري أبطال أوروبا.

مباريات مانشستر سيتي المتبقية:

كريستال بالاس (✈️)

توتنهام (🏟️)

مان يونايتد (✈️)

بيرنلي (✈️)

ليستر (🏟️)

برايتون (✈️)



مباريات ليفربول المتبقية:

ساوثهامبتون (✈️)

تشيلسي (🏟️)

كارديف (✈️)

هدرسفيلد (🏟️)

نيوكاسل (✈️)

وولفرهامبتون (🏟️)



من الأقرب للظفر باللقب؟ 🏆 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 5, 2019

وكشف كلوب أنّه كان قريبًا من التوقيع مع مدرب ساوثامبتون الحالي، رالف هيزنهاتل، حينما كان الأول مدربًا لصفوف ماينز.

وواصل: "لدينا عدد مميز من اللاعبين صغار السن ويرغبون في الاستمرار معنا أيضًا وهذا أمر رائع، ربما ليسوا أغلى خط دفاع ولكننا سعداء بالمستوى العام".

واختتم: "هناك العديد من المباريات الصعبة المقبلة وعلينا التركيز فيها والعمل سويًا. لا أهتم بالتوقعات أو المراهنات وكل ما يشغل بالي هو الفوز بكل مباراة مقبلة".

جدير بالذكر أنّ ليفربول وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي وخسر البطولة أمام ريال مدريد.