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مانشستر سيتي يجهز 120 مليون يورو لضم جوهرة بنفيكا

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اللاعب يجذب انتباه كبار القارة جميعاً
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير برتغالية أن مانشستر سيتي بدأ التحرك لتجهيز مبلغ 120 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي بعقد جواو فيليكس، نجم بنفيكا.

وأصبح فيليكس مطلباً لعديد الأندية من كبار القارة الأوروبية بعد تألقه اللافت الموسم الجاري مع الفريق البرتغالي، وآخرها ثلاثية في مرمى فرانكفورت بالدوري الأوروبي.

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وقالت "TVI" البرتغالية أن مانشستر سيتي مستعد لدفع الشرط الجزائي الخاص بفيليكس، والبالغ 120 مليون يورو، الصيف المقبل.

وتحدث التقرير أن إدارة النادي الإنجليزي بدأت من الآن العمل لتحضير المبلغ المطلوب لشراء صاحب التسعة عشر عاماً لضمان التغلب على المنافسين مبكراً.

وكان يوفنتوس قد بدأ اتصالاته مع جورجي مينديش، وكيل اللاعب، للتعرف على طلبات ناديه في الأسابيع الماضية، ولكن التقرير يشير لتراجعه بسبب المبلغ الضخم المطلوب.

ويلعب مانشستر سيتي مساء السبت لقاء حاسم ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام في إطار صراعه مع ليفربول على اللقب.

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