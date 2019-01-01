جوارديولا: نسيان ما حدث أمام توتنهام سيستغرق وقتًا ولكنه لن يمنعنا من مواجهة التحديات

جوارديولا يتحث عن مواجهة توتنهام وخروج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا والمنافسة على البريميرليج مع ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال بيب جوارديولا إن الخروج من دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام سيظل تاركًا أثره عند لاعبي مانشستر سيتي لفترة ليست بالقليلة.

وكان مانشستر سيتي قد ودع دوري أبطال أوروبا من الدور ربع النهائي الأسبوع الماضي بعد مباراة قمة في الدراماتيكية أمام توتنهام.

وقبل المواجهة المنتظرة بين الفريقين غدًا السبت ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، اعترف بيب جوارديولا أن هذه المواجهة ستكون بحسابات أخرى.

وأضاف المدرب الإسباني: "المنافسة مع ليفربول ستبقى كما هي، لن يؤثر خروجنا من دوري الأبطال واستمرارهم فيه على شيء"

وتابع: "المواجهة أمام توتنهام ستكون صعبة مثلها كمثل باقي المواجهات المتبقية لنا في الدوري هذا الموسم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ أبريل ٢٠١٩

وعاد جوارديولا للحديث عن الخروج من دوري أبطال أوروبا حيث قال إن هذه هي الحياة، وهذه هي كرة القدم.

وأضاف: "فعلنا كل شيء في المواجهة أمام توتنهام، لكن فقط بعض التفاصيل هي التي حالت بيننا وبين التأهل، علينا أن نعود في العام المقبل وتبدأ الرحلة مرة أخرى، مع كامل الثقة في أننا سنتوج في النهاية"

وتابع: "التغييرات؟ لقد قلت من قبل سأرى حالة اللاعبين في وقت لاحق، ماذا عن زينتشينكو؟ لقد خاض جزءًا من التدريبات ولم نقف على جاهزيته بعد"

وحول ما ستكون عليه المباراة قال جوارديولا إنه يعتقد أن المباراة ستكون مشابهة لمواجهة دوري أبطال أوروبا.

وقال بيب: "لا أعتقد أن النهج الذي نتبعه أو الذي يتبعونه هم سيتغير في مباراة الغد، الفريقان سيلعبان بنفس الأسلوب وسيهاجمان ويضغطان بقوة"

وأضاف: "علينا نسيان ليفربول ونسيان الخروج من دوري الأبطال ونسيان جميع التفاصيل الأخرى والتركيز فقط على الفوز غدًا"

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يذكر أن مانشستر سيتي يحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي خلف ليفربول بنقطتين مع وجود مباراة مؤجلة لهم.