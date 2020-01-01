"مانشستر سيتي هو الوجهة المثالية لميسي"

العمل مع جوارديولا سيكون رائعًا..

يرى ديميتار برباتوف، لاعب مانشستر يونايتد وتوتنهام وفولهام السابق، أن مانشستر سيتي قد يكون وجهة مثالية لليونيل ميسي إذا غادر برشلونة.

وكانت تقارير من الصحف الإسبانية قد أشارت إلى أن ميسي أبلغ مدربه الجديد رونالد كومان بنيته مغادرة البلوجرانا في الصيف الحالي أو الصيف القادم.

اسم ميسي ارتبط قبل أزمات برشلونة الأخيرة بالعديد من الأندية أبرزها إنتر، لكن بالنسبة لبرباتوف فإن خيار مانشستر سيتي سيكون الأفضل.

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البلغاري في تصريحات للصحافة قال "لا أرى ميسي ذاهبًا إلى أي مكان، لكن إذا فعل ذلك، فإنني أرى عددًا قليلًا جدًا من الأندية التي يمكنها تلبية احتياجاته، وسيكون سيتي بالتأكيد أحدهم".

كما أضاف "أسلوب بيب والفريق عمومًا يمكن أن يغري ميسي، أعرف الكثير من الأشخاص يريدون رؤيته في الدوري الإنجليزي بمن فيهم منتقديه الذين يقولوا لم ينجح ككريستيانو رونالدو".

يذكر أن وكيل نيمار قد خرج بتصريحات صحفية أكد فيها قوة موقف باريس سان جيرمان وأن النادي قادر على ضم ميسي إن أراد.

كما تجدر الإشارة إلى أن بعض التحليلات ذهبت للقول أن ما يفعله ميسي هو للضغط فقط على إدارة برشلونة من أجل ثورة كبيرة في الفترة المقبلة بعد سنوات من التراجع.