بعد الاجتماع معه .. ميسي يؤكد لكومان قراره بمغادرة برشلونة

ميسي حسم أمره بصورة نهائية

أخبر ليونيل ميسي، هداف برشلونة التاريخي، المدرب الجديد رونالد كومان بقراره الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال الصيف الجاري.

ميسي كان قد قطع عطلته الصيفية ليجتمع مع كومان اليوم، الخميس، لبحث مستقبله وشكل الفريق في الموسم المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة ميسي الرحيل عن برشلونة في الصيف الجاري وعدم تجديد تعاقده في ظل اهتمام من إنتر ومانشستر سيتي بالتعاقد معه.

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وبحسب إذاعة راك 1 فإنّ ميسي أخبر كومان في اجتماعه معه قراره بالرحيل عن صفوف برشلونة في الصيف الحالي وألا يكون جزءًا من خطته للمستقبل.

وأشارت الإذاعة إلى أنّ ميسي كان واضحًا في قراره وأكد أنّه إمكانية البقاء في برشلونة لموسم إضافي حتى أمر صعب للغاية وأنّه يرى نفسه خارج أسوار "كامب نو".

ورغم قرار ميسي الواضح، إلا أنّ إدارة برشلونة متمسكة ببقاء البرغوث على الأقل حتى إتمام عقده في 2021 وربما الرحيل في الصيف المقبل.

جاء ذلك بعد خسارة برشلونة بنتيجة 8-2 من بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في أكبر هزيمة تحدث لميسي خلال مسيرته الرياضية.

جدير بالذكر أنّ ميسي لم يلعب لأي فريق سوى برشلونة كما أنّه الهداف التاريخي للنادي الكتالوني وكذلك الدوري الإسباني وثاني لاعب يصل إلى 100 هدف في دوري أبطال أوروبا.