جوارديولا: خسارة الأبطال ليست نهاية العالم وعلى برشلونة الاستعداد لرحيل ميسي

تحدث أيضاً عن اللعب أمام ريال مدريد وافتقاده للكلاسيكو

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، أن عدم فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لا يعني نهاية العالم بالنسبة للنادي الإنجليزي.

بيب حصل على الأبطال في 3 مناسبات مع برشلونة، حيث فاز بها مرة كلاعب بفريق المدرب الأسطوري يوهان كرويف، ومرتين كمدرب في 2009 و2011.

حظوظ مانشستر سيتي أصبحت شبه مستحيلة هذا الموسم للفوز بالبريميرليج، حيث يبتعد الفريق عن ليفربول المتصدر بـ22 نقطة كاملة، ليصبح دوري الأبطال هو الحل الوحيد للخروج بلقب كبير.

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ومع ذلك قال جوارديولا في حوار لـ"يونايتد بوست":"سيتي قضى ما يقرب من العقد الكامل يحاول البقاء في الدوري الإنجليزي، وفجأة جاء بعض الناس من أبوظبي لقيادة النادي للفوز بأربع بطولات دوري".

وأضاف:"ما ينقص سيتي هو الفوز بدوري الأبطال وهذا أمر طبيعي، سأحاول بكل ما لدي هذا العام، وإن لم يحدث ذلك سنعيد المحاولة العام القادم، ولكنها ليست نهاية العالم لو لم نفز به"

وأما عن اللعب أمام ريال مدريد مع برشلونة:"هل أفتقد الكلاسيكو؟ نعم ربما هذا صحيح، في كل موسم كنا نلعب مباراة القرن، الأمر هنا مختلف لأن تعامل الإعلام ليس كما هو".

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وأما عن رأيه في أزمة برشلونة واحتمالية رحيل ليونيل ميسي:"يجب إدراك أهمية هؤلاء اللاعبين، عندما يرحل ميسي سيحتاجون فترة طويلة لإعادة الأمور لنصابها مرة أخرى، لاعب مثله يسجل 40 أو 50 هدفاً في الموسم".

وعن بطولاته كلاعب ومدرب:"عندما يسألوني هذا السؤال أشعر بتحمس أكبر لما حققته كمدرب وبالتحديد أول بطولة دوري مع برشلونة وخاصة عندما فزنا على ريال مدريد 6/2 في ملعبهم قبل حسم اللقب".

يذكر أن سيتي يواصل رحلته في الأبطال عندما يلعب أمام ريال مدريد في 26 فبراير الجاري بدور الـ16، قبل استضافة الفريق الإسباني بلقاء العودة يوم 17 مارس.