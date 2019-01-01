ماميتش يُجهز سوريانو للمشاركة مع الهلال بشكل أكبر

ماميتش قرر دعم اللاعب نفسيًا وفنيًا بشكل كبير

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أجتمع المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش مدرب نادي الهلال السعودي باللاعب الإسباني جوناثان سوريانو في تدريبات الفريق، بعد العودة من فترة الراحة السلبية.

تقارير مقربة من الهلال أشارت إلى أن ماميتش قرر دعم اللاعب نفسيًا وفنيًا بشكل كبير من أجل تجهيزه للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن اللاعب سيحظى خلال الفترة المقبلة بالتواجد في المباريات ليشارك مع المحترف الفرنسي جوميس.

وكان اللاعب قد عبر عن رغبته الكبيرة في تقديم مستويات فنية كبيرة تليق بتاريخه المميز مع الأندية التي لعب لها قبل انتقاله للهلال.

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اللاعب سجل حضورًا مميزًا في مباراة الفريق الأخيرة بكأس زايد للأندية العربية، وتمكن من تسجيل هدف الفوز لفريقه في المباراة.