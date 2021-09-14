عمري هاتشينسون: موهبة آرسنال الذي أبهر بيليه عبر الإنترنت

الجناح صاحب الـ 17 عامًا، يعد واحدًا من أفضل المواهب التي انضمت إلى آرسنال بسبب مهاراته المذهلة

لا يوجد الكثير من الأطفال وهم في سن الـ 12 عامًا، يجدون أنفسهم محط اهتمام الكثير من الأندية.

هذا بالضبط ما حدث مع لاعب آرسنال عمري هاتشينسون، عندما سبب ضجة كبيرة على الإنترنت بسبب مهارته وموهبته، وكان عمري من نجوم فيديوها Freestylers، إذ تفاجئ عشاق كرة القدم برؤية شخص صغير جدًا يقوم بكل تلك الحركات.

وقال اللاعب الشاب في تصريحات خاصة لموقع جول بشأن هذا الفيديو: "لقد كانت تجربة مجنونة، الجميع في مدرستي كان يريد أن يحصل على توقيعي، وحسابي الشخصي على موقع إنستجرام كاد أن ينفجر من الإعجابات".

وواصل: "لم أكن أعرف كيف أتصرف حقًا، لكنت في الثانية عشر من عمري، وكنت متحمسًا للغاية، الأمر كان يحدث بسرعة كبيرة للغاية.

ولا يزال الفيديو متاحًا على الإنترنت ليشاهد الجميع تلك المهارات، التي تسببت أن يكون عمري واحدًا من أفضل مواهب آرسنال في الوقت الحالي، والذي يشارك في تشكيلة فريق تحت 23 عامًا مع العديد من اللاعبين المميزين.

فهناك مثلًا لاعب خط الوسط تشارلي باتينو، والجناح كيدو تايلور هارت، والمدافع زين مونلويس، لقد جاء أغلبهم من أكاديمية هالي إيند " Hale End" التابعة لآرسنال وشقوا طريقهم عبر الفئات العمرية جنبًا إلى جنب.

ويقودهم الآن المدرب كيفن بيتسي، لمحاولة تكرار تجربة لاعبي الجانرز السابقين، سميث روي، وبوكايو ساكا، وإدي نكيتيا الذي لعبوا للفريق الأول في السنوات الماضية.

ويقول عمري، بشأن زملائه بالوقت الحالي: "هناك لاعبون مثل تشارلي، مونلويس، وهنري فرانسيس وغيرهم، نحن معًا منذ أكثر من 10 سنوات، لقد كنا معًا في النجاح والفشل، العلاقة بيننا وثيقة للغاية، نحن عائلة ونريد أن نرى بعضنا البعض في أفضل حال".

وأكمل: "إنها تمامًا مثل المجموعة التي ضمت جو ويلوك، وساكا، وسميث روي، وإن استمرينا في العمل الجاد نتمنى أن نحصل على شرف المشاركة مع الفريق الأول".

وساهم شباب أكاديمية هالي إيند، في الظهور مع آرسنال بشكل جيد، إذ حصل ساكا على جائزة أفضل لاعب في الموسم الماضي، واستعان الجهاز الفني بسميث روي في محاولة تصحيح المسار الموسم الماضي، وتمت مكافأته بالقميص رقم 10، بينما يرتدي ساكا القميص رقم 7 في الوقت الحالي.

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ويقول هاتشينسون: "عندما كنا في الأكاديمية ونرى لاعبين مثل جو ويلوك، ونيلسون، كنا نراهم كنجوم بارزين، وعندما نذهب إلى ملعب الإمارات ونطلب منهم بعض الصور، أردنا أن نصبح مثلهم".

وأكمل: "اعتاد ساكا أن يخبرنا أن نعمل بجد فإننا لسنا بعيدين عن هدفنا وهذا كان يمنحنا الثقة، في الأكاديمية يوجد صورة على الحائط لكل النجوم الذين تخرجوا من الأكاديمية، وأن تحلم أن تضاف صورتك إليهم يومًا ما".

كانت رحلة عمري إلى فريق تحت 23 عامًا مع آرسنال مثيرة للاهتمام، لقد بدأ مسيرته وهو في الثامنة من عمره مع فريق تشارلتون، ويتذكر تلك الفترة ويقول عنها: "لقد اكتشفوني عندما كنت ألعب كرة قدم في ساحة انتظار السيارات، بينما كان أخي الأكبر يتدرب مع فريق تحت 15 عامًا".

واكتسب هاتشينسون الكثير من المهارات ويرجع هذا بسبب لعبه كرة الصالات لسنوات، والذي أكد اللاعب في تصريحاته أن مهاراته جاءت بسبب لعبه تلك اللعبة لسنوات".

A stunning north London derby goal 💫@OmariHutch7 👏 pic.twitter.com/53XoipPULW — Arsenal Academy (@ArsenalAcademy) January 24, 2021

وبعد انضمامه إلى تشارلتون استمر مع الفريق لعامين، ولكنه رحل بعد ذلك عندما حصل شقيقه الأكبر على منحة دراسية في شيفيلد يونايتد، ولكن الفريق وضع شرطًا للتخلي عنه هو الحصول على 6000 جنيه إسترليني وهذا رقم كبير بالنسبة لطفل عمره 10 سنوات فقط.

ليقرر اللاعب الشاب خوض تجربة مع آرسنال وتوتنهام وبرينتفورد، قبل أن يقرر الابتعاد عن كرة القدم والعودة إلى كرة الصالات مع أصدقائه، ليقول عن تلك العطلة: "ساعدتني تلك الفترة على التطور، كنت أعمل على تطوير نفسي وتقوية قدمي المينى الضعيفة".

وبعد حوالي عام تقريبًا تلقى والد عمري مكالمة هاتفية من أحد كشافي نادي آرسنال، وتمت دعوته لخوض تجربة أداء من جديد، وحصل على إعجاب الجميع في الاختبارات قبل أن يحصل على عقد للانضمام لفريق تحت 12 عامًا، وبدأ مسيرته كظهير أيسر ولكن ظهرت براعته الهجومية وكانت واضحة للجميع.

وكانت تلك الفترة هي التي شهدت خطف عمري أنظار الجميع بسبب فيديو F2 Freestylers، الذي انتشر عبر الإنترنت.

وبدأ كل شيء بلقاء صدفة مع بيليه، وقال عمري في تصريحات حول تلك الفترة: "أنهينا إحدى البطولات الودية، وخرج لاعبو F2 Freestylers وبدأوا في عرض مهارتهم".

وأردف: "لقد طلبوا عضو من كل فريق أن يخرج ويظهر مهاراته وكان أصدقائي يهتفون باسمي كي أشارك وأظهر مهاراتي، وبعدما انتهيت، التقطت صورة مع بيليه، وقال شيئًا مثل كان ذلك رائعًا ولكن بلغته البرازيلية".

وتابع: "في وقت لاحق اتصل جيرمي لينش من فريق Freestylers، بأمي وأخبرها بأنهم يريدون تصوير فيديو معي، وبالفعل قمت بتصوير الفيديو وانتشر بشكل سريع".

ومع مرور وقت عمري في آرسنال تحول مركزه من ظهير، إلى لاعب وسط هجومي وأصبح يشارك في مركز رقم 10، قبل أن يوقع أول عقد احترافي له في نوفمبر 2020، وحينها كان قد سجل سبعة أهداف وصنع ثمانية آخرين مع فريق تحت 18 عامًا بالدوري.

وتلقى في الصيف الماضي عمري دعوة للتدرب مع الفريق الأول، لقضاء أسبوع مع نجوم آرسنال الكبار، وشارك لمدة ربع ساعة في إحدى المباريات الودية، وفي هذا الشأن قال هاتشينسون: "لقد كانوا مثلي عائلتي كانوا ودودين معي حقًا، كنت أتدرب معهم كل يوم، كانوا يطلبون مني أن أكون على طبيعتي وأواصل العمل".

وأضاف: "لاكازيت قدم لي الكثير من المساعدة، وطلب مني ألا أكون متوترًا، كنت أشارك معهم في التدريب على الركلات الحرة".

وبالرغم من كل تلك الخطوات، يصمم اللاعب الشاب على أن يأخذ الأمور خطوة بخطوة فهو يريد أن يبقى ثابتًا، ويصب كل تركيزه مع فريق تحت 23 عامًا.