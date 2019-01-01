مالديني يشعر بالندم بسبب نجم روما

هل أخطأ مالديني؟

أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن باولو مالديني، المدير التقني لميلان، يشعر بالندم والإحباط بسبب عدم التعاقد مع جيانلوكا مانشيني في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية.

مانشيني كان لاعبًا بارزًا في أتلانتا، مما جعله محط أنظار الروسونيري، ولكن في نهاية المطاف استطاع روما أن يظفر بخدماته نظير 25 مليون يورو فقط.

صاحب الـ 23 عامًا شارك حتى الآن في 12 مباراة من أصل 13 خاضها روما هذا الموسم، ليكون من أكثر اللاعبين مشاركة بقميص الفريق العاصمي، وكذلك من أبرز اللاعبين الذين حظوا باهتمام أندية أوروبية كبيرة في الفترة الأخيرة.

وبحسب ما أشارت له تقارير من كالتشيو ميركاتو، فإن مالديني قد حاول ضم مانشيني وعقد أكثر من اجتماع في يونيو الماضي مع وكيله، لكن لم يكن الاهتمام بصورة جدية من أسطورة الكرة الإيطالية.

صفقة تبادلية تُنقذ هجوم ميلان في يناير

سواء كان اللاعب نفسه أو وكيله، فالثنائي أرادا أن يكون مانشيني في ميلان هذا الموسم، لكن مالديني ومعه إدارة العملاق الإيطالي لم يتخذا خطوات جدية وفضّلا التعاقد مع الثنائي ليو دوارتي وماتيو موسكيو والذان يُعانيان حاليًا في السان سيرو.

ميلان يعيش أزمة دفاعية واضحة هذا الموسم، حيث سكنت شباكه 17 هدفًا خلال 13 مباراة، إلى جانب أزمته الهجومية الكبيرة بتسجيله 12 هدفًا في 13 مباراة، ويحتل المرتبة الثانية عشر في الدوري الإيطالي برصيد 14 نقطة فقط.

يجدر الإشارة إلى أن مانشيني قد كلل جهوده الكبيرة مع روما من خلال إحرازه لهدف خلال انتصار كتيبة المدرب باولو فونسيكا بثلاثية نظيفة على بريشيا مساء الأحد بالأولمبيكو معقل الجيالوروسي.