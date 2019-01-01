صفقة تبادلية تُنقذ هجوم ميلان في يناير

أنباء من إيطاليا عن الدعم المتوقع للروسونيري..

لا تتوقف الأنباء عن مستقبل خط هجوم ميلان، وذلك في ظل العقوم الهجومي الواضح لكتيبة المدرب ستيفانو بيولي، والذي يتجلى في تسجيل الروسونيري 12 هدفًا خلال 14 مباراة في الدوري الإيطالي حتى الآن.

اسم زلاتان إبراهيموفيتش كان الأكثر ارتباطًا بالميلان، وعلى الرغم من نفي مسؤولي الفريق الإيطالي لهذه الشائعات، ولكن بحسب الصحافة الإيطالية فإنه أصبح أقرب من أي وقت مضى من ارتداء القميص الأحمر مجددًا.

الدولي السويدي سوف يُعطي إدارة الميلان رده النهائي مع بداية شهر ديسمبر، أي خلال أسبوع من الآن، في الوقت الذي يتواجد مينو رايولا، وكيله، داخل مدينة ميلان ولكن ليس فقط لأمر صاحب الـ 34 عامًا.

الصحافة الإيطالية إدّعت أن رايولا يحاول مع روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، من أجل أن يضم مويس كين إلى صفوف الأتزوري في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

بيولي بعد التعادل مع نابولي: ميلان يسير في الاتجاه الصحيح

في الوقت نفسه، فإن صفقة تبادلية لدعم هجوم الميلان تلوح في الأفق، حيث ينتقل المهاجم كريشتوف بيونتيك إلى إيفرتون، في مقابل عودة كين إلى السيري آ من بوابة الروسونيري ولكن على سبيل الإعارة.

بيونتيك ورغم بدايته المذهلة في النصف الأخير من الموسم الماضي مع ميلان، لكنه يقدِّم أداءً سيئًا هذا الموسم، حيث فشل في التسجيل سوى في ثلاث مباريات، مما جعله خارج حسابات بيولي، وسط أحاديث عن رغبة الإدارة في التخلص منه في يناير وإرساله معارًا حتى نهاية الموسم ثم بيعه.

كين هو الآخر فشل في إثبات نفسه في الدوري الإنجليزي حتى الآن، فلم يقدم ما يجعله يشارك بصورة أساسية مع إيفرتون، وبات الأمر واضحًا في أنه يسعى من جديد للعودة إلى إيطاليا، وهذا نفسه ما أكده والده من قبل.

الناديان قد يصلا إلى اتفاق بشأن هذه الصفقة في الأيام المقبلة، والتي تبدو حلًا منطقيًا لكلا الفريقين لتدعيم هجومها.