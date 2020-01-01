مالديني وبوبان يحلمان بنجم بنفيكا في ميلان

المفاوضات بدأت..

يضع باولو مالديني وبوبان، المسؤولان عن الإدارة الرياضية لميلان، فلورنتينو، لاعب بنفيكا، هدفًا أساسيًا للتعاقد مع خلال الأسبوع المتبقي من سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب ما أورده موقع كالتشيو ميركاتو، فإن اهتمام ميلان به بدأ في الأسبوع الماضي، ومن ثم بدأت المفاوضات من أجل معرفة المقابل المادي لإتمام الصفقة.

صفقة فلورنتينو في غاية الأهمية بالنسبة لمالديني وبوبان في سبيل تقوية منتصف الملعب الدفاعي في ظل الأزمة الواضحة مع تراجع مستويات فرانك كيسي وعدم تعويض رحيل تيموي باكايوكو في الصيف الماضي.

إدارة بنفيكا منفتحة على التخلي عن لاعبها، ويُنتظر أن يتقدم الميلان بعرضه الأول بصورة رسمية خلال الساعات القليلة المقبلة، في الوقت الذي تم فيه التواصل مع وكيل اللاعب والاتفاق على أغلب بنود الانتقال.

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الموقع أيضًا أكد على أن الصفقة ستكون بنظام الإعارة لمدة 18 شهرًا، ومن المقرر أن تكلف هذه الإعارة الميلان 5 مليون يورو، على أن يوجد بند شراء بعد ذلك نظير 40 مليون يورو.

هذا هو الأسلوب المعتاد من بنفيكا في الفترة الأخيرة، فصفقة جيدسون فيرنانديز إلى توتنهام أتت بنفس الطريقة، إعارة طويلة مع بند شراء بمبلغ كبير، لكن مالديني يسعى إلى تخفيض القيمة المادية نسبيًا بالتفاوض حاليًا.

مالديني وبوبان يدركان أن اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا ليس من ضمن الكتيبة الأساسية للفريق البرتغالي في الفترة الراهنة، مما سيستندان إليه في تخفيض المبلغ المدفوع.

يذكر أن فلورنتينو قد خاض هذا الموسم رفقة بنفيكا 13 مباراة في مختلف البطولات ولم يسجل أي هدف مع صناعه لهدف وحيد، ويُعد حاليًا وفق وصف الموقع "حلمًا" لإدارة الروسونيري.