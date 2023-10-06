ثورة المديرين .. مالديني يحسم قراره النهائي بخصوص العرض السعودي

هل نرى باولو في الدوري السعودي؟

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ظهرت أنباء بخصوص عرض سعودي لباولو مالديني من أجل تولي منصب المدير الرياضي لأحد الأندية السعودية مجدداً في الساعات الماضية.

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وعقب ثورة سوق الانتقالات الكبرى في دوري روشن الصيف الماضي، بدأت الأندية في السعودية التوجه من أجل تعزيز منصب المدير الرياضي، إذ ضم النصر جويدو فينجا لتوليه من روما مؤخراً.

وذكر "نيكولو شيرا" أن المدير الرياضي السابق لميلان تلقى عرضاً في الفترة الماضية من السعودية لتولي المنصب، ولكنه رفضه، دون إبداء الأسباب.

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ورحل مالديني عن منصبه في ميلان في الصيف الماضي بسبب الخلافات مع المالك الجديد جيري كاردينالي واختلاف وجهات النظر فيما يخص سوق الانتقالات وإدارة الفريق.

وسبق وارتبط النجم الإيطالي بالكرة السعودية في الصيف الماضي بعد أن أفادت تقارير بأن هناك اهتمام من الأهلي لتوليه المنصب ذاته المطروح حالياً من قبل "شيرا" في تقريره.

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