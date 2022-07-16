ماشاريبوف يدفع ثمن تعاقد النصر مع غريب!

اللاعب الأوزبكي قد يرحل عن النصر

انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، حول اقتراب نادي النصر من التعاقد مع عبد الرحمن غريب، جناح فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن يبدو أن الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف سيدفع ثمن تلك الصفقة!

كيف يدفع ماشاريبوف ثمن صفقة غريب؟

كشف الإعلامي الرياضي عبد المجيد بن طالب، عن استمرار ماشاريبوف مع نادي النصر، مرتبط بالتعاقد مع عبد الرحمن غريب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب عبد المجيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد خلالها على أن ماشاريبوف ستتم إعارته في حال التعاقد مع غريب.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "في حال تم الانتهاء بالتوقيع مع عبد الرحمن غريب، الأقرب أن ماشاريبوف سيتم إعارته".

النصر يقترب من التعاقد مع عبد الرحمن غريب

قناة 24 الرياضية أوضحت أن انتقال الجناح الدولي السعودي للنصر سيكون على سبيل الإعارة لموسم واحد، على أمل أن ينجح الأهلي في العودة لدوري المحترفين مطلع موسم 2023-2024 واستعادة لاعبه الموهوب.

وأضافت أن الصفقة ستتضمن انتقال لاعبين النصر للفريق الجداوي بالإعارة، أحدهم المهاجم أيمن يحيى الذي قضى الأشهر الـ6 الأخيرة من الموسم الماضي معارًا مع الأهلي وقدم أداءً جيدًا جدًا.

المهاجم الشاب ختم موسمه بالفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس آسيا تحت 23 عامًا بعدما ساهم بقوة في فوز المنتخب السعودي الأولمبي باللقب. "اقرأ التفاصيل"

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هنا التفاصيل .. اتفاق وشيك بين النصر والأهلي حول عبد الرحمن غريب